Лукойл Генезис Special – синтетическое моторное масло с низким содержанием вредных веществ и примесей. Все благодаря тому, что в этой смазке используется экологически чистая основа без серы, хлора, шлама и других опасных химических элементов. К тому же, заявлена максимальная защита от образования продуктов износа. Это позволяет …