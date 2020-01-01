Рено F3R – двухлитровый бензиновый двигатель с конструкцией 80-ых годов. Несмотря на это, данный агрегат пользовался спросом более 20 лет. Мотор устанавливали под капот моделей Рено Меган и Лагуна различных поколений. Более того, Рено F3R был предназначен и для шведских автомобилей Вольво 440/460 с индексом В20F. …
Инфинити Q50 – среднеразмерный седан премиум-класса, один из конкурентов БМВ 5 и Мерседес-Бенц Е-класса. Поступил в производство в 2013 году. В России машина доступна с базовым двухлитровым мотором (211 л. с.) и имеет задний привод. Также в базовую версию входит 7-ступенчатый «автомат», подушки безопасности (6 шт.), …
Total Quartz 9000 5W-40 – современное моторное масло, созданное с применением инновационных технологий. Этот смазочный материал используется в бензиновых и дизельных двигателях. Представляет собой полностью синтетическое масло, соответствующее требованиям современных ДВС, включая турбомоторы и даже гибридные силовые установки. Масло обеспечивает высокий срок службы турбин и компрессоров, …
Лукойл Генезис Special – синтетическое моторное масло с низким содержанием вредных веществ и примесей. Все благодаря тому, что в этой смазке используется экологически чистая основа без серы, хлора, шлама и других опасных химических элементов. К тому же, заявлена максимальная защита от образования продуктов износа. Это позволяет …
Фольксваген Джетта – компактный четырехдверный седан, спроектированный на базе Фольксваген Гольф. Является конкурентом для Опель Астра и Хонда Сивик в кузове седан. На российском рынке машина появилась в 2005 году. К тому времени продавали седан четвертого поколения. В России его можно было приобрести с бензиновыми моторами …
Honda 5W-30 – синтетическое масло, произведенное в Америке под заказ концерна Honda. Обладает улучшенными техническими характеристиками, адаптированными специально для двигателей Хонда, а также других японских транспортных средств. Смазка обладает особыми технологическими особенностями изготовления, отличными от аналогов, расположенных в схожей ценовой категории. Жидкость совместима с передовыми мировыми …
Инфинити QX80 – большой кроссовер представительского класса, выпускаемый с 2013 года. Машина, спроектированная на платформе Ниссан Патруль последнего поколения, ранее была известна под именем QX56. Автомобиль был модернизирован дважды – в 2014 и 2017 годах. В России модель QX80 представлена с бензиновым двигателем V8 объемом 5,6 …
Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 – высокотехнологичное масло от японской компании Kosan Co. Ltd. Масла бренда Idemitsu пользуются спросом по всему миру благодаря высокому качеству изготовления и современным технологиям производства. Продукт от компании Idemitsu сочетает в себе комплекс энергосберегающих и экологически чистых присадок. Вместе с тем, …
GM Dexos II 5W-30 – износостойкое моторное масло, которое гарантирует эффективную работу двигателя на протяжении всего межсервисного интервала. Отметим высокую производительность мотора, которая остается неизменной спустя тысячи километров – во многом благодаря особому набору полезных свойств и присадок, заключенных в этом масле. Наличие маркировки GM указывает …